Windows-Tipp: Sofort alle geöffneten Fenster „verstecken“

So minimieren Sie mit einer Tastenkombination alle geöffneten Fenster.

Sie arbeiten gerade an der Geburtstagsüberraschung Ihres Partners, als der zur Tür hereinkommt: In Word sind die Gedichte-Dateien geöffnet und in Picasa die zugehörigen Bilder. Was tun, damit die Sache nicht auffliegt?

Drücken Sie ganz einfach die Tastenkombination Windows-Taste +(D). Daraufhin werden alle geöffneten Fenster minimiert, und es ist nur noch der Windows-Desktop zu sehen. Wenn die Luft wieder rein ist, drücken Sie erneut die Windows-Taste +(D). Sofort werden alle Fenster wieder so angezeigt, als wäre nichts geschehen.