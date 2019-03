Windows-Tipp: Unverzichtbare Programme auf einen Rutsch installieren

Erfahren Sie hier, wie Sie schnell und gezielt nur die notwendigsten Tools nach einer Windows Neuinstallation installieren

Es kann trotz aller Umsicht vorkommen, dass Sie Windows nach einem schwerwiegenden Problem neu installieren müssen.

Damit ist die Arbeit aber noch lange nicht getan, denn nach der Neuinstallation fehlen zunächst alle Programme, die auf dem alten System installiert waren. Bis Sie die ebenfalls neu eingerichtet haben, kann es unter Umständen einige Stunden dauern.

Diese Zeit verkürzen Sie mit dem cleveren Online-Dienst „Ninite“ ab sofort auf ein Minimum. Mit Ninite stellen Sie sich Ihr individuelles Paket aus häufig genutzten Programmen für eine einzelne, unterbrechungsfreie Installation zusammen. Sie brauchen sich Ihre Lieblingsprogramme nicht einzeln zusammenzusuchen und herunterzuladen – das erledigt Ninite für Sie.

Clever: Der Dienst installiert alle Programme automatisch in der Sprache, die auf Ihrem PC voreingestellt ist.

In nur 7 Schritten statten Sie Ihren Computer mit allen wichtigen Tools aus:

1. Öffnen in Ihrem Browser die Internet-Adresse ninite.com.

2. Blättern Sie auf der Ninite-Homepage ein Stück nach unten, bis Sie der Bereich 1. PICK THE APPS YOU WANT (1. Nimm die App, die Du willst) erscheint. Darunter ist eine Vielzahl beliebter Programme aufgelistet, die bei vielen Windows-Nutzern zum Einsatz kommen.

3. Klicken Sie vor jedem benötigten Programm mit der linken Maustaste in das Kontrollkästchen, um es für die Installation auszuwählen.

4. Sobald Sie alle gewünschten Programme ausgewählt haben, blättern Sie im Fenster nach unten, bis Sie die Überschrift 2. Download and run your custom installer/updater (2. Lade die App herunter und starte Deinen Installer/Updater) sehen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Aufschrift GET YOUR NINITE (Hole Dein Ninite). Daraufhin startet der Download des gemeinsamen Installationsprogramms für alle ausgewählten Tools. Speichern Sie die Datei auf der Festplatte im Ordner DOWNLOADS.

6. Öffnen Sie nach dem Herunterladen den Ordner DOWNLOADS im Windows-Explorer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Installationsdatei und dann im aufklappenden Menü auf ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN.

7. Das Installationsprogramm beginnt jetzt damit, die jeweils aktuelle Version aller zuvor ausgewählten Programme von dem jeweiligen Hersteller herunterzuladen, und führt automatisch deren Installation in deutscher Sprache durch. Sie brauchen lediglich hin und wieder die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung per Klick auf JA zu bestätigen.

Hinweis: Je nach Umfang des von Ihnen zusammengestellten Pakets und abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Internet-Zugangs nimmt der Vorgang zwischen wenigen Minuten und einer Stunde in Anspruch.

