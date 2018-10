Windows Vista RTM: Keine Updates mehr

Microsoft veröffentlicht keine Updates mehr für Windows Vista RTM. Dies bedeutet, dass Sie zwangsläufig auf das erste bzw. zweite Service Pack updaten müssen, um weiterhin Updates zu erhalten – dazu zählen auch Sicherheits-Updates.

Viele Anwender haben bislang weder das erste noch das zweite Service Pack für Windows Vista installiert, da sie Probleme befürchten. Immer wieder kursieren Horrormeldungen im Internet, dass durch das erste oder zweite Service Pack das Betriebssystem unnutzbar wird. Doch dabei handelt es sich um absolute Ausnahmefälle: Installation von Service Pack 1 bzw. Service Pack 2 ist in der Regel problemlos möglich und führt zu keinerlei Instabilitäten oder Abstürzen.

Die Nutzung von Windows Vista RTM wird durch das Ende des Support-Zeitraums in keiner Weise eingeschränkt:Sie können diese Vista-Version also auch weiterhin wie gewohnt benutzen. Allerdings sollten Sie sich dabei bewusst sein, dass keine neu auftauchenden Sicherheitslücken mehr gestopft werden – die Nutzung von Vista RTM stellt also ein Sicherheitsrisiko dar.