Akku platt? So finden Sie es in nur 1 Minute heraus

Notebooks haben Schreibtisch-Computer größtenteils verdrängt. Eine bange Frage, die sich viele Nutzer stellen: In welchem Zustand ist der Akku? Dieser Trick schafft Klarheit.

Akkus liefern fleißig elektrisch Energie für Notebooks. Lästig ist aber, wenn sie im entscheidenden Moment schlappmachen. Denn die Lebensdauer der Energiezellen ist begrenzt und nimmt im Laufe der Zeit immer mehr ab. Eines Tages liefern alte Akkus dann gar keinen Saft mehr. Wie es um den Zustand des Akkus in Ihrem Notebook bestellt ist, können Sie mit einem kleinen Trick ganz einfach herausfinden – und zwar so:

Tippen Sie ins Windows-Suchfeld unten links "CMD" ein, klicken Sie dann in der Treff erliste mit der rechten Maustaste auf "Eingabeaufforderung" und wählen Sie "Als Administrator ausführen". Ins Fenster tippen Sie folgenden Befehl ein:

"powercfg /batteryreport /output C:\battery_report.html" (Hinweis: Vor „/batteryreport“ und „/output“ befinden sich jeweils Leerzeichen).

Windows erstellt daraufh in in Millisekunden eine ausführliche Zusammenfassung aller Akkuinfos in der Datei battery_report. html. Sie finden diese ebenfalls ganz schnell übers Windows- Suchfeld mit der Lupe – fahnden Sie nach dem Begriff "battery" und klicken Sie in der Trefferliste auf den oben genannten Dateinamen. In der Datei finden Sie nun viele Infos über den Akku. Für den Zustand besonders interessant ist der Abschnitt "Installed batteries". Hier sehen Sie einerseits die ursprüngliche Kapazität im Neuzustand („design capacty“) sowie die derzeitige Kapazität („full charge capacity“). Wenn Sie diese beiden ins Verhältnis setzen, erhalten Sie den Ist-Zustand in Prozent. Wenn also etwa die Design capacity 80 mWh beträgt und die full charge capacity nur noch 40 mWh, bringt der Akku nur noch die Hälfte der ursprünglichen Leistung – auch wenn er vollgeladen ist. Sie sollten dann langsam aber sicher über einen Tausch nachdenken, wenn Sie das Notebook öft er abseits der Steckdose betreiben.