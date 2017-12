Alles im Blick: Individualisieren Sie jetzt Ihren Schnellzugriff

In vielen Anwendungen, aber auch in Windows selbst (außer Windows 7) müssen Sie sich oft durch viele Menüs oder unübersichtliche Menübänder (Ribbons) klicken, bis Sie den gewünschten Befehl fi nden.

Die Anordnung der Befehle und Funktionen im Menüband ist in Windows oder in anderen Anwendungen oft nicht optimal gelöst.

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Befehle in der Symbolleiste für den Schnellzugriff ein. In der Symbolleiste für den Schnellzugriff werden alle Funktionen übersichtlich aufgelistet und Sie können sie schnell abrufen.

Mit einem Klick auf den Pfeil fügen Sie je nach Anwendung weitere wichtige Funktionen in der Symbolleiste hinzu oder entfernen nicht benötigte Funktionen.

Markieren Sie beispielsweise in Word die Symbolleiste "E-Mail". Wenn Sie nun in Word auf "E-Mail" klicken, wird das geöffnete Word- Dokument sofort als E-Mail-Anhang in einer neuen E-Mail angefügt. Da ich viele Word-Dokumente versende, spare ich mir täglich bis zu 5 Minuten, monatlich 150 Minuten und jährlich 30 Stunden.

Setzen Sie die Symbolleiste für den Schnellzugriff ein, wann immer es geht. Schon bald werden Sie die Menübänder nicht mehr vermissen und haben mehr Platz auf dem Bildschirm.