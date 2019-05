Anwendungsbeispiel: So erstellen Sie ganz einfach eine schicke E-Mail- oder Brief-Signatur

Signaturen gehören wie Anrede und Grußformeln zu den zahlreichen immer wieder genutzten Textelementen.

Mit dem kostenlosen Tool PhraseExpress legen Sie ganz einfach eine schicke Signatur an, die Sie in jedem Programm per Mausklick einfügen:

Laden Sie das Programm im Internet herunter. de herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Deaktivieren Sie bei der Installation die Option "Möchten Sie PhraseExpress im Netzwerk einsetzen". Erstellen Sie in Ihrem E-Mail-oder Textprogramm eine E-Mail-Signatur. Dabei nutzen Sie ganz nach Geschmack unterschiedliche Schrift arten und -Größen, Absatzabstände und Zeichenformatierungen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, markieren Sie die fertige Signatur. Klicken Sie anschließend in der Taskleiste auf das PhraseExpress-Symbol und danach im Menü auf "Signaturen" und "Neuer Textbaustein". Klicken Sie im nächsten Fenster auf das Feld "Speichern als" und wählen Sie in der Liste den Eintrag "Formatierter Text" aus. So bleiben Ihre vorher angelegten Formatierungen erhalten. Klicken Sie zum Schluss auf "OK".

Auf die gleiche Weise können Sie eine zweite oder dritte Signatur anlegen, die zum Beispiel für unterschiedliche private oder geschäft liche Zwecke geeignet sind und verschiedene persönliche Daten oder Grußformeln enthalten.