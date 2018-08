Besserer Klang durch neue Einstellung

In Windows 10 steckt neuerdings eine Funktion, die aus normalen Stereolautsprechern und Kopfhörern Raumklang in hoher Qualität zaubert. So nutzen Sie sie.

Mit der Funktion „Sonic Sound“ kann Ihr Computer bis zu 112 bewegliche Audiopositionen im virtuellen Raum simulieren. Standardmäßig ist die Funktion aber abgeschaltet. So können Sie sie ausprobieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das "Lautsprechersymbol" rechts unten in der Taskleiste und in der Auswahlliste auf "Raumklang". Dadurch öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von Lautsprecher". Klicken Sie hier auf "keine" und in der Auswahlliste dann auf "Windows Sonic für Kopfhörer" und "OK". Ob es nun räumlicher klingt, hängt jeweils vom Programm und dem darin wiedergegebenen Audioformat ab. In Kombination mit guten Kopfhörern stellt sich bei Filmen und Spielen durchaus ein positiver Effekt ein.