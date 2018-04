Betrügt Microsoft oder warum habe ich Windows 10 Home auf meinem PC, obwohl ich Windows 10 Professional gekauft habe?

Frage an die Redaktion: „Ich habe mir die Professional-Version von Windows 10 gekauft und eine DVD dazu erhalten. Die darauf enthaltene Version habe ich über mein bestehendes Windows 8.1 installiert. Doch anstelle von Windows 10 Professional zeigt mir die Systemübersicht nur Windows Home an. Ich fühle mich betrogen, denn ich habe den höheren Professional-Preis bezahlt. Wie komme ich nun an die mir zustehende Windows-10-Professional-Version?“.

Antwort: Sie sind nicht der einzige Käufer von Windows 10 Professional, der von diesem Fehler betroffen ist.

Ursache ist die alte Windows-Version, in Ihrem Fall also Windows 8.1 Home. Dabei handelt es sich um eine sogenannte OEMVersion, die bereits vom Hersteller des Geräts vorinstalliert wurde. Der dazugehörige Windows-8.1-Produktschlüssel wurde dabei ins BIOS integriert. Wenn Sie nun Windows 10 installieren, liest das Setup-Programm bei der Installation diesen Produktschlüssel für das Upgrade aus. Hatten Sie Windows 8.1 Home installiert, wird zwangsläufig Windows 10 Home installiert.

Folgen Sie der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung, um aus Windows 10 Home nun Windows Professional zu machen:

Klicken Sie auf "Start" und öffnen Sie die "Einstellungen". Öffnen Sie "Update und Sicherheit" und wechseln Sie auf die Kategorie "Aktivierung". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Produkt Key ändern" und geben Sie den Produktschlüssel Ihres Windows 10 Professional ein. Anschließend wird Windows 10 Home auf Windows 10 Professional umgestellt.

Sollte das nicht klappen, klicken Sie in den "Einstellungen" auf "Update und Sicherheit" und in der Kategorie "Aktivierung" auf die Schaltfläche "Zum Store wechseln". Wählen Sie im Windows Store das Upgrade auf Windows 10 Professional.

Da Sie bereits eine Windows-10-DVD und den dazugehörigen Produktschlüssel besitzen, klicken Sie auf den Link "Ich verfüge über einen Windows 10 Pro-Produkt Key". Bestätigen Sie die Abfrage der Benutzerkontensteuerung mit "Ja" und geben Sie dann den Produktschlüssel in das Formular ein.