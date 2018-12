Bleiben Sie in den seriösen Bereichen des Internets

Das Internet ist durchaus mit einer Stadt vergleichbar: Wer sich nachts im Schmuddelviertel rund um den Hauptbahnhof aufhält, muss sich nicht wundern, wenn er mit düsteren Gestalten zusammentrifft.

So auch im Internet: Solange Sie sich auf bekannten und seriösen Seiten aufhalten, sind Sie in Sicherheit. Das können zum Beispiel die bekannten Nachrichtenseiten von Spiegel oder Tagesschau sein, Online-Communities wie Feierabend.de oder Internethändler wie zum Beispiel Amazon und eBay. Dort ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass Sie per Mausklick auf eine manipulierte Internetseite mit verseuchten Programmen geraten.

Auf Seiten mit geknackten Kaufprogrammen oder Kinofilmen sieht das anders aus. Wer keine Skrupel hat, illegal Software zu vertreiben, schreckt auch nicht vor der Verbreitung von Schadprogrammen zurück. Mein Rat: Meiden Sie genau wie ich die Schmuddelecken des Internets, um Ihr Windows 7 von vorn herein vor bösen Überraschungen zu schützen.