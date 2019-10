Drucker-Pannen beheben: So entfernen Sie einen störenden alten Druckertreiber richtig und pannenfrei

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie alte Drucker-Treiber unter Windows 7 und Windows 10 restlos entfernen

Lässt sich ein Drucker nicht installieren oder kommt es beim Ausdruck mit einem installierten Drucker zu Fehlern, ist häufig ein alter, inkompatibler Druckertreiber die Ursache.

Entfernen Sie in solchen Fällen den alten Druckertreiber und installieren Sie den Drucker anschließend neu. Folgen Sie dazu bei Windows 10 dieser Anleitung:

1. Öffnen Sie das START-Menü und klicken Sie auf das ZAHNRAD-Symbol zum Aufrufen der EINSTELLUNGEN.

2. Wählen Sie GERÄTE und anschließend links das Register DRUCKER & SCANNER.

3. Klicken Sie rechts auf DRUCKERSERVEREIGENSCHAFTEN.

4. Es öffnet sich das Dialogfeld EIGENSCHAFTEN VON DRUCKERSERVER. Aktivieren Sie per Klick das Register TREIBER.

5. Wählen Sie den entsprechenden Druckertreiber aus und klicken Sie auf ENTFERNEN.

6. Schließen Sie das Dialogfeld per Klick auf OK und blenden Sie per Klick auf die SCHLIEßEN-Schaltfläche oben rechts alle offenen Fenster aus.

In Windows 7 ist die Vorgehensweise etwas anders:

1. Öffnen Sie das START-Menü sowie GERÄTE UND DRUCKER.

2. Wählen Sie den betreffenden Drucker aus.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf DRUCKERSERVEREIGENSCHAFTEN.

4. Öffnen Sie das Register TREIBER.

5. Wählen Sie den entsprechenden Druckertreiber aus und klicken Sie auf ENTFERNEN.

6. Schließen Sie alle offenen Dialogfenster per Klick auf OK.

Meine Empfehlung: Neben dem Löschen des Treibers kann auch ein Reparaturprogramm des Drucker-Herstellers helfen. Suchen Sie auf der Support-Seite des Drucker-Herstellers danach. Im Fall eines HP-Druckers heißt das betreffende Programm zum Beispiel „HP Print and Scan Doctor“. Laden Sie das Programm herunter und führen Sie es aus. Folgen Sie dem Assistenten.

Wenn Sie weitere Tipps und Tricks bei Problemen mit Ihrem Drucker oder weiteren Geräten erhalten möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!