Einfach sicherer: Den Dokumenten-Ordner verschieben

Haben Sie Ihre Festplatte in verschiedene Partitionen unterteilt oder sogar zwei oder mehr Festplatten im Computer? Dann sollten Sie mit Ihrem Dokumenten-Ordner umziehen. Warum? So haben Sie Betriebssystem und Dokumente voneinander getrennt. Das sorgt für mehr Übersicht und vereinfacht darüber hinaus die Sicherung von wichtigen Dateien.

Auch falls Windows nicht mehr startet kommen Sie leichter an Ihre Dateien heran. Aber: Der Dokumenten-Ordner lässt sich nicht so einfach verschieben, wie andere Ordner. Dazu müssen Sie ein wenig in die Trickkiste greifen.