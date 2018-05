Festplatten-Lämpchen leuchtet durchgehend

Frage: „Wenn ich eine externe Festplatte an den USB-Anschluss meines Notebooks anstöpsele, leuchtet das Lämpchen an der Festplatte auch dann, wenn ich das Notebook ausschalte. Ist das normal?“

Antwort: Bei dem USB-Anschluss handelt es sich offenbar um einen sogenannten „Powered-“ beziehungsweise „Always On“-Anschluss. Das erkennen Sie in der Regel an einem kleinen Symbol am Anschluss selbst.

Links ein „normaler“ USB-Anschluss, rechts eine „Always on“-Variante, erkennbar am kleinen Blitzsymbol. Diese Anschlüsse liefern sogar dann weiter Strom, wenn das Notebook nicht mehr am Stromnetz hängt. Vorteil: Sie können Smartphones und andere Geräte stets aufladen – auf Reisen kann das sehr praktisch sein. In der Regel können Sie im BIOS beziehungsweise UEFI Ihres Notebooks einstellen, ob der USB-Anschluss immer Strom liefern soll oder eben nicht. Schauen Sie gegebenenfalls im Handbuch nach, wie das genau funktioniert.