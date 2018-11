Gibt es in Windows eine Alternative zur Eingabe eines Passworts, um sich sicher anzumelden?

Frage an die Redaktion: „Warum muss ich mich in Windows immer mit einem Passwort anmelden? Auf meinem Smartphone funktioniert die Anmeldung wesentlich einfacher. Ich fahre mit dem Finger auf dem Zahlenfeld einem Muster nach und schon bin ich drin. Gibt es diese Form der Anmeldung nicht auch in Windows?“

Antwort: Die gibt es tatsächlich – zumindest wenn Sie auf Ihrem Rechner Windows 10 installiert haben, können Sie sich mit einem Bildcode anstelle des Passworts anmelden.

Dabei zeichnen Sie mit der Maus entweder ein Muster von verschiedenen Linien oder Kreisen, so wie Sie es auch von Ihrem Smartphone kennen. Oder Sie klicken auf bestimmte Stellen des Bildes. Haben Sie den Bildcode richtig ausgeführt, sind Sie in Windows angemeldet.

Zur Einrichtung des Bildcodes gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie auf "Start" und öffnen Sie die "Einstellungen". Öffnen Sie die "Konten" und wechseln Sie am linken Rand auf das Register "Anmeldeoptionen". Klicken Sie unterhalb von "Bildcode" auf "Hinzufügen". Geben Sie das Windows-Kennwort ein. Klicken Sie auf den Button "Neues Bild auswählen". Suchen Sie ein beliebiges Bild, das Sie für den Bildcode verwenden wollen, und klicken Sie auf "Bild verwenden". Zeichnen Sie mit der Maus 3 Formen auf das Bild. Das können Kreise, gerade Linien oder auch nur ein Mausklick an einer bestimmten Stelle sein. Windows zählt am linken Rand bei „1 2 3“ die Mausgesten mit. Anschließend wiederholen Sie die 3 Gesten zur Bestätigung und klicken auf "Fertig stellen".

Geschafft . Mit diesem Trick melden Sie sich schneller in Ihrem Windows an.