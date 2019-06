Ich kann auf einen Ordner nicht mehr zugreifen

Frage an die Redaktion: „Seit Neuestem erscheint, wenn ich einen bestimmten Ordner im Windows-Explorer öff nen will, die Meldung ‚Zugriff verweigert‘. Wie komme ich wieder an meine Daten heran?“

Antwort: Wenn Windows den Zugriff auf einen Ordner verweigert, liegt das in der Regel daran, dass Windows 10 Ihr aktuelles Benutzerkonto nicht als Besitzer dieses Ordners registriert hat. Dieses Problem können Sie allerdings unkompliziert aus der Welt schaff en. Das geht so: