Kann ich die geöffneten Internetseiten auf einen anderen Computer übernehmen?

Frage an die Redaktion: „Ich habe einen PC in meinem Arbeitszimmer und ein Notebook fürs Wohn- und Schlafzimmer. Meine Frage: Wenn ich im Arbeitszimmer surfe, kann ich dann an der gleichen Stelle auf meinem Notebook weitermachen?

Antwort: Ja, das geht, etwa mit dem Firefox-Browser. Der bietet eine Synchronisierungsfunktion, die Ihnen einen einfachen Zugang zu Ihren offenen Tabs auf allen Computern (auch auf Mobilgeräten) bietet. Dazu installieren Sie auf allen Geräten Firefox und führen dann jeweils diese Schritte aus:

Starten Sie Firefox. Klicken Sie auf die "Menüschaltfläche" und wählen Sie "Bei Sync anmelden". Die Anmelden-Seite öffnet sich in einem neuen Tab. Klicken Sie hier auf "Konto erstellen". Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf "Konto erstellen". Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie abschließend "Einstellungen speichern". Merken Sie sich die verwendete E-Mail-Adresse und das Passwort, denn Sie benötigen diese Daten, um sich später wieder bei Sync anzumelden. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf eine Nachricht mit einem Bestätigungs-Link. Diesen müssen Sie anklicken, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Die Registrierung ist damit beendet. Nun müssen Sie sich noch auf dem anderen Computer bei Sync anmelden. Das erledigen Sie in Firefox mit Klicks auf "Bei Sync anmelden" und "Anmelden". Tippen Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf "Anmelden".

So greifen Sie auf geöffnete Internetseiten am anderen Computer zu:

Starten Sie Firefox. Klicken Sie auf die "Menüschaltfläche" und dann auf "Anpassen". Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste die Schaltfläche "Synchronisierte Tabs" oben rechts in die Symbolleiste. Klicken Sie dann rechts unten auf "Anpassung abschließen". Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol sowie auf "Jetzt synchronisieren". So sehen Sie die Tabs, die aktuell und zuletzt auf dem anderen Computer geöffnet sind und waren.

Tipp: Bevor Sie Firefox auf einem Computer beenden, um an dem anderen Computer weiterzusurfen, klicken Sie zunächst auf das Symbol sowie "Jetzt synchronisieren". Dadurch stellen Sie sicher, dass die offenen Seiten gespeichert werden.