Kaspersky schlägt bei Test Alarm

Frage an die Redaktion: „mir wurde empfohlen, die Sicherheit meines Microsoft -Kontos über Nachfrage unter ‚https://msleak.perfect-privacy.com‘ zu testen. Ich tat dies über den Microsoft Edge-Browser, weil gesagt wurde, dass dies über Firefox nicht geht. Zu meiner Überraschung erhielt ich Nachricht von meinem Antivirenprogramm Kaspersky Total Security, dass der Zugriff verweigert wurde, weil das genannte Objekt mit HEUR:Exploit.Script.Generic infi ziert sei. Was kann ich tun, um trotzdem den empfohlenen Test durchführen zu können?“.

Antwort: Das ist eine gute Nachricht, dass Kaspersky auf die Lücke darauf hinweist. Das war beim Schreiben des Artikels noch nicht der Fall. Kaspersky erkennt nun off enbar die Gefahr, die ich im Artikel beschrieben habe. Um den Test dennoch durchzuführen, schalten Sie den Kaspersky-Schutz vorübergehend aus.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kaspersky-Symbol in der Taskleiste und wählen "Schutz anhalten". Im Prinzip können Sie sich das aber sparen. Denn wenn Sie den Internet Explorer, Edge oder Outlook nutzen und ein Microsoft -Konto nutzen, ist ein schwaches Kennwort so oder so unsicher. Der genannte Test zeigt das nur sehr plastisch.