Maus defekt? So geht es im Notfall auch ohne!

Mitten in der Arbeit bleibt der Mauszeiger am Bildschirm stehen. Egal, was Sie machen und wie oft Sie klicken, die Maus reagiert nicht mehr. Ohne Maus können Sie in Windows aber leider kaum arbeiten.

Reagiert Ihre Maus nicht mehr, kann das mehrere Ursachen haben. Ihr PC erkennt die Maus nicht mehr, die Maus ist defekt oder die Batterien sind leer. Letzteres passiert bei Bluetooth-Mäusen regelmäßig.

Das letzte Problem ist am einfachsten zu lösen: Tauschen Sie einfach die Batterien aus. War das nicht der Grund, warum Ihre Maus nicht funktioniert, und Sie haben keine Ersatzmaus zur Hand, nutzen Sie die Notfall-Maus von Windows.

Diese starten Sie mit der Tastenkombination "Alt+Pfeil-Taste+Num". Achten Sie auf den Hinweis am Bildschirm und bestätigen Sie ihn mit "Ja". Die Tastaturmaus steuern Sie über die Tasten auf dem numerischen Block. Mit der „4“ führen Sie den Mauszeiger nach links, mit der „6“ nach rechts. „8“ und „2“ stehen für oben und unten. Die „5“ steht für die linke Maustaste.

Mit der Notfall-Maus können Sie den Hardware-Ausfall sicher kompensieren und Ihre Daten speichern und den PC herunterfahren, ohne Verluste zu riskieren.