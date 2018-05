Mein Drucker druckt nach einem Update nicht mehr!

Frage an die Redaktion: „Seit neustem funktioniert mein Drucker nicht mehr. Wenn ich drucken will, erscheint eine Fehlermeldung, dass Windows aufgrund eines Problems mit der Druckereinrichtung nicht drucken könne. Was kann ich tun?“.

Antwort: Das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass Windows 10 vollautomatisch Treiber installiert (siehe auch Seite 4). Damit will es Ihnen Microsoft einfacher machen, Windows und Treiber stets auf dem neusten Stand zu halten. Eine gute Idee, nur funktionieren diese Treiber in einigen Fällen nicht so zuverlässig wie die des Geräteherstellers direkt von der Herstellerseite.

Das Problem bei Ihrem Drucker: Durch das Update wurde der Druckername geändert, wodurch kein Standarddrucker mehr vorhanden ist. In diesem Fall funktioniert auch die Druckvorschau meist nicht richtig. Öffnen Sie also mit der Windows-Taste + I die Einstellungen und klicken Sie auf "Geräte" und "Drucker & Scanner". Klicken Sie auf den Druckernamen und wählen Sie dann "Als Standard".

Wenn Sie überdies nicht möchten, dass Windows 10 von selbst neue Treiber installiert, gehen Sie so vor: