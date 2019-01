Mein Laptop lässt sich nicht einschalten. Was kann ich tun?

Frage an die Redaktion: „Beim Einschalten meines Laptop passiert es von zehn Versuchen ungefähr sieben Mal, dass sich nichts rührt und ich vor einem neuen Versuch den Akku aus dem Gerät nehmen muss. Die Stromversorgung funktioniert aber einwandfrei. Was kann ich tun?“

Antwort: Wenn sich Ihr Laptop gar nicht erst einschalten lässt, ist das kein Windows 7-Problem. Hier ist etwas mit der Hardware nicht in Ordnung. Da hilft leider nur der Gang zum Händler, um das Gerät zu reklamieren oder reparieren zu lassen. Wahrscheinlich ist irgendwo ein elektrischer Kontakt am Ein-/Ausschalter oder am Akku defekt.