Mir geht ein smartes Licht auf

Muss es immer nur weiß und hell sein? Nein. Smarte Lichtlösungen bieten mehr. Sie leuchten etwa automatisch, wenn Sie nach Hause kommen. Oder simulieren einen Sonnenaufgang. Und mit Hilfe von Windows 10 können Sie Ihren Lampen sogar noch mehr tolle Tricks beibringen.

Erinnern Sie sich noch an die albernen Klatsch-Sensoren, mit denen sich in den Neunzigern vom Bett aus das Licht ein- und ausschalten ließ? Genau wie die Beleuchtungslösungen in vielen Haushalten. Seit Jahrzehnten ist alles per Schalter geregelt. Ein, aus – mehr haben die meisten Lampen nicht drauf. Dabei gibt es inzwischen pfi ffi ge Lösungen zum Nachrüsten, die den Umgang mit Licht revolutionieren. Persönlich nutze ich seit einiger Zeit das Hue-System von Philips, das in Sachen Funktionsumfang und Lampenauswahl führend ist.

Bequeme Steuerung per App

Grundlage des Ganzen sind LEDs. Fachleute bezeichnen sie als das Licht des 21. Jahrhunderts. Kein Wunder, überzeugen die Halbleiter-basierten Lampen doch nicht nur durch einen konkurrenzlos hohen Lichtertrag pro Watt, sondern sind mit weit über 10.000 Brennstunden auch enorm langlebig. Kombiniert mit Funktechnik und Smartphone-App, ergeben sich faszinierende Möglichkeiten. Rund 160 Euro kostet der Einstieg in Philips’ smarte Lichtwelt Im Starter-Set dabei sind drei LEDLampen sowie eine kleine Steuereinheit (Bridge). Die Installation ist in rund fünf Minuten erledigt: Leuchtmittel in Lampen (in diesem Fall mit E27-Fassung) einschrauben, Bridge per Netzwerkkabel mit dem Router verbinden, App herunterladen (gibt’s für iOS und Android) und mit der Bridge koppeln – schon kann es losgehen.

Beliebige Farbe per App und PC

Zugegeben, die erste Sichtkontrolle verläuft unspektakulär: Die Lampen erzeugen weißes Licht. Fest steht aber schon einmal: Die 10 Watt-LEDs strahlen ordentlich hell. Genug auf jeden Fall, um kleine Räume ausreichend aufzuhellen. Erst in Kombination mit der Hue-App entfaltet das System sein ganzes Potenzial. Und auch mit dem Windows-PC lassen die Lampen steuern. Dazu muss man nur ein Konto auf der Hue- Internetseite einrichten. Anschließend lassen sich bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus unzählige Farben wählen, dimmen und bestimmte „Szenen“ wie „Lesen“, „Sunset“ oder „Konzen tration“ aussuchen. In Sekunden kann ich so die ganze Stimmung in einem Raum ändern – etwa von altweißem Arbeitsklima zu entspanntem Warm-weiß.