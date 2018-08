Mit drei Schritten lahmem WLAN auf die Schliche kommen

Was die Internet-Anbieter bewerben und was letztendlich beim Kunden ankommt, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die vollmundigen „Bis zu“-Angaben aus der Werbung werden in der Praxis so gut wie nie erreicht. Die gute Nachricht: Die Bundesnetzagentur hat nun endlich konkretisiert, wann Leistungen nicht mehr vertragskonform sind.

Und zwar:

An zwei Messtagen werden jeweils nicht mindestens einmal 90 Prozent der versprochenen Maximalgeschwindigkeit erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht.

Die versprochene Mindestgeschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils unterschritten.

Wenn Sie aufmerksam gelesen haben, werden Sie wahrscheinlich über die Worte „normalerweise“ und „Mindestgeschwindigkeit“ gestolpert sein. Diese Begriffe beziehen sich auf die Werte, die die Internetanbieter in ihren „Produktinformationsblättern“, also im Kleingedruckten, angeben müssen. Interessant in diesem Zusammenhang: Bei den „Bis zu“-Angaben dürfen die Anbieter auch unrealistische Fantasiewerte an geben; bei den anderen Werten müssen sie sich an die Realität halten.