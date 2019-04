Richtiger Umgang mit Makros aus dem Internet

Natürlich finden Sie fertige Makros auch massenweise zum Herunterladen im Internet. Die haben den Vorteil, dass Sie nicht erst lange Zeit zum Aufzeichnen und Testen der eigenen Makros investieren müssen. Doch wie sieht es mit der Sicherheit aus? Makro-Viren waren lange Zeit recht verbreitet, und theoretisch könnten heruntergeladene Makros einiges an Ihrem PC manipulieren.

Die Rahmenbedingungen für Schadprogramme haben sich seitdem aber deutlich verändert. Aktuelle Antiviren-Programme berücksichtigen die potenzielle Gefahr in Skript-Dateien oder Makros und erkennen Schädlinge automatisch und zuverlässig.

Derartige Inhalte werden auch dann blockiert, wenn sie per E-Mail ins Haus kommen. Zudem ist die Ausführung von Makros in Office- Dokumenten standardmäßig deaktiviert und muss für jede Datei einzeln freigegeben werden. Falls Sie also fertige Makros nutzen möchten, nutzen Sie ein aktuelles Anti-Virenprogramm und achten Sie darauf, nur Makros aus vertrauenswürdiger Quelle zu nutzen.