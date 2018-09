So finden Sie blitzschnell Fotos einer bestimmten Zeit

Sie suchen die Bilder vom Sommerurlaub vor zwei Jahren?

Für diesen Fall bietet die Fotos-App zwei Wege, diese besonders schnell zu finden:

Möglichkeit 1: Per Datum (chronologisch): Klicken Sie in der Fotos-App auf "Sammlung", um eine chronologische Ansicht aller Ihrer Bilder (und Videos) aufzurufen. Bei Bedarf wechseln Sie die Größe der Anzeige mit Klick auf eines der drei Kästchen in der Mitte oben (Groß, Mittel, klein). Um von hier beispielsweise schnell zu allen Bildern aus dem Juli 2015 zu springen, ohne ewig blättern zu müssen, klicken Sie einfach auf eine der Datumsanzeigen und scrollen in der Zeitleiste bis zum gewünschten Monat und Jahr. Klicken Sie in der Liste etwa auf Juli 2015, zeigt Ihnen die Fotos-App alle Ihre Bilder aus diesen Zeitraum an.

Möglichkeit 2: Per Ordner-Zugriff: Sollte der chronologische Zugriff nicht klappen, zum Beispiel weil die Kamera in den Meta-Daten der Bilder kein Datum hinterlegt hat, versuchen Sie per Ordner-Zugriff zu den gewünschten Fotos zu gelangen. Klicken Sie dazu in der Fotos-App auf "Ordner", können Sie sich durch die Ordnerstruktur klicken, in der Ihre Medien auf der Festplatte oder in der Cloud gespeichert sind.