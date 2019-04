So finden Sie Dateien blitzschnell und einfach über die Datumsangabe

Das kann jedem passieren: Sie haben vor ein paar Tagen eine wichtige Datei abgespeichert. Jetzt benötigen Sie diese Datei wieder, doch Sie haben den Dateinamen vergessen und wissen auch nicht, in welchem Ordner Sie sie abgelegt haben. Nur an das ungefähre Datum, wann Sie die Datei abgespeichert haben, können Sie sich noch entsinnen.

Kryptische Dateinamen und die Vielzahl von Fotos und Dokumenten stellen unsere Geduld auf die Probe. Und die in Windows integrierte Indexsuche, also die Suche nach Dateiinhalten, hilft in diesem Fall nicht weiter.

Verwenden Sie dazu im Suchfenster des Explorers einfach den Parameter Datum, mit dem Sie die Suche nach Tagen oder Wochen eingrenzen.

Starten Sie den Windows-Explorer mit der Tastenkombination Windows-Taste + E. Markieren Sie im linken Fenster den Lokalen Datenträger (C:) oder ein anderes Laufwerk, auf dem Sie die gesuchten Dateien vermuten. Ins Suchfenster oben rechts geben Sie nun beispielsweise "Datum:gestern" ein. Im rechten Fenster werden daraufhin alle Dateien mit dem gestrigen Datum angezeigt.

Sie können als Parameter auch Wochentage verwenden, beispielsweise "Datum:Dienstag" oder "Datum:Sonntag". Auch Parameter wie "Datum:letzte Woche" oder "Datum:Anfang des Jahres" sind möglich.

Die Suche nach Datum führt oft schneller zum gewünschten Suchergebnis als das Durchforsten aller Ordner.