So habe ich defekte Systemdateien von Windows wieder repariert

„Ein Bekannter hat mir ein Systemreinigungsprogramm für mein Windows empfohlen. Das Tool hat gründlich aufgeräumt – so gründlich, dass Windows bei bestimmten Funktionen ‚Systemdatei fehlerhaft ‘ oder ‚Systemdatei nicht gefunden‘ meldet. Mein Bekannter sagt, dass ich nun Windows neu installieren müsse. Nun ist es mir gelungen, die defekten Systemdateien zu reparieren, und ich habe mir eine zeitraubende Neuinstallation von Windows erspart.“

Bei Problemen mit Systemdateien hilft Ihnen das Tool "System File Protection", zu Deutsch: Schutz für Systemdateien.

Windows 10/8.1: Geben Sie cmd.exe in das Suchen-Feld unten links in der Taskleiste von Windows 10 oder direkt in der Kachelansicht (Windows 8.1) ein. Klicken Sie die "Eingabeaufforderung" mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü "Als Administrator ausführen".

Geben Sie in die "Eingabeaufforderung" den Befehl "sfc /scannow" ein und führen Sie ihn mit Enter aus.

Windows 7: Klicken Sie auf "Start" und geben Sie "cmd.exe" in die P"rogramme/Dateien durchsuchen"-Zeile ein. In der Ergebnisliste klicken Sie "cmd.exe" mit der rechten Maustaste an und wählen "Als Administrator ausführen". Geben Sie in die "Eingabeaufforderung" den Befehl "sfc /scannow" ein und führen Sie ihn mit Enter aus. Hat das Tool fehlende oder defekte Windows-Programmdateien entdeckt, wird automatisch der Reparaturvorgang gestartet.