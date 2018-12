So installieren Sie gratis zusätzliche Sprachen in Ihrem Windows

„Meine italienischen Freunde haben es nicht leicht, wenn sie an meinem Computer surfen oder E-Mails verfassen wollen“, klagte ein Leser von uns. Denn viele Ausländer tun sich generell mit der deutschen Windows-Oberfläche schwer, wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen.

Microsoft installiert Windows immer nur in der Landessprache, in Deutschland also in der deutschen Version.

Holen Sie sich zusätzliche Sprachen, um Ihr Windows in der gewünschten Sprachversion auszuführen. Dabei werden alle Menüs, Dialogfelder und anderen Benutzeroberfl ächenelemente in der von Ihnen eingestellten Sprache angezeigt, und mit nur einem Klick wechseln Sie zwischen den Sprachen hin und her.

Windows 10/8.1:

In Windows 10/8.1 drücken Sie die Windows-Taste + R und geben "control" in die Öffnen-Zeile ein. Stellen Sie die Anzeige oben links auf "Große Symbole" um und klicken Sie auf "Sprache". Klicken Sie auf "Sprache hinzufügen" und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Anschließend klicken Sie auf die soeben heruntergeladene Sprache im Abschnitt "Sprachen" und klicken auf "Als Standard". Die Texte und die Oberfläche von Windows werden dann in der gewählten Sprache dargestellt. Wollen Sie die Oberfläche von Windows wieder auf Deutsch umstellen, klicken Sie im Abschnitt "Sprachen" auf "Deutsch (Deutschland)" und wählen Sie "Als Standard".

Windows 7: