So schützen Sie Ihre SSD-Festplatten vor unnötigem Verschleiß

In nahezu allen modernen Computern arbeiten mittlerweile so genannte SSD-Festplatten. Aus gutem Grund: Sie sind viel schneller, leiser und verbrauchen weniger Energie, denn es gibt keine mechanischen Bauteile wie bei herkömmlichen Festplatten. Die Kehrseite der Medaille: Bei jedem Speichervorgang nutzen sie sich ein wenig ab – die Lebensdauer ist begrenzt.

Normalerweise ist das kein Problem, wenn man nicht gerade jeden Tag tausende Dateien von einem in den anderen Ordner schiebt. Aber: Windows 10 geht alles andere als pfleglich mit SSDs um. Beim Herunterfahren schreibt das System jedes Mal mehrere hundert Megabyte. Das sollten Sie schnellstens unterbinden! Denn zu viel Schreiblast friert Windows auf einer derart geschädigten SSD womöglich ein; das Laufwerk ist dann kein sicherer Aufbewahrungsort für Dokumente & Co. mehr. So schaffen Sie als SSD-Besitzer Abhilfe:

Tippen Sie in Windows-Suchfeld unten links den Befehl "powercfg.cpl" ein und drücken Sie Enter. Dadurch öffnen Sie die "Energieoptionen". Es folgt ein Klick auf "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen". Kontrollieren Sie dann weiter unten im Fenster, ob die Funktion "Schnellstart aktivieren" (empfohlen) markiert ist. Falls nicht (oder falls die Funktion nicht aufgelistet ist), ist alles in Ordnung. Falls ja, machen Sie mit Schritt 2 weiter. Klicken Sie auf "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar". Entfernen Sie dann per Klick die Markierung vor "Schnellstart aktivieren" (empfohlen) und bestätigen Sie mit "Änderung speichern".

Tipp: Falls Sie nicht wissen, ob in Ihrem PC ein normale, oder eine SSD-Festplatte steckt, können Sie das ganz einfach herausfinden. Drücken Sie dazu gleichzeitig die Windows-Taste + R, tippen Sie den Befehl "dfrgui !" ein und drücken Sie Enter. Dadurch öffnet sich das Fenster "Laufwerke optimieren". Hier sehen Sie anhand der Bezeichnung in der Spalte "Medientyp", um welchen Fest platten typ es sich handelt. Steht hier "Solid-State- Laufwerk", handelt es sich um eine SSD-Festplatte. Das Windows- Startlaufwerk erkennen Sie an der kleinen Windows- Fahne am Logo ganz links in der Zeile.