So schützen Sie sich vor Virenbefall durch USB-Sticks & Co.

Ihr Computer ist mit einem Virus infiziert. Kurz davor haben Sie oder ein Familienmitglied einen USB-Stick eines Fremden oder eines Bekannten angesteckt. Sie fürchten, dass Ihnen dies auch bei anderen Datenträgern immer wieder passieren kann. Durch die automatische Wiedergabe in Windows wurde der Virus auf dem USB-Stick aktiviert und hat den Rechner sofort infiziert. Deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe in Windows. Denn Internetkriminelle nutzen eine in Windows standardmäßig aktivierte Funktion, um Viren oder Trojaner in ein System einzuschleusen: die automatische Wiedergabe.

Ich empfehle Ihnen deshalb, diese Funktion zu deaktivieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor: