So werden Inhalte von PDF-Dateien jederzeit in Ihrem Browser angezeigt

Normalerweise können Sie den Inhalt einer im Internet angebotenen PDF-Datei sofort lesen, wenn Sie beispielsweise auf den Link zu einer PDF-Seite klicken. Doch plötzlich können Sie die PDFDatei nicht mehr öffnen, denn Windows bietet nur einen Download an.

Die Option zur Anzeige von PDF-Inhalten in einem Browser ist im Adobe Reader deaktiviert.

Werden PDF-Dateien in Ihrem Browser- Fenster nicht angezeigt, so liegt das nicht an Ihrem Browser, sondern an den Einstellungen Ihres Adobe Reader. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen für eine korrekte Anzeige der PDF-Dateien im Browser-Fenster vorzunehmen: