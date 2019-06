Speicherkarte wird nicht angezeigt

Frage an die Redaktion: „Ich habe hier eine Speicherkarte. Wenn ich die an meinem Windows-10-PC öffnen will, findet der Windows-Explorer die Karte nicht, an einem anderen PC schon. Woran kann das liegen?“

Antwort: Scheitert Windows 10 wiederholt an der Anzeige einer Speicherkarte oder eines USB-Laufwerks, liegt das oft daran, dass der vorgesehene Laufwerksbuchstabe des Wechseldatenträgers bereits von einem anderen Laufwerk belegt ist.

Das können Sie fix ändern: