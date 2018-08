Systempartition auslagern?

Frage an die Redaktion: „In Ihrer Spezialaufgabe ‚So erhalten Sie ein wirklich frisches Betriebssystem’ führen Sie unter anderem aus: ‚Empfehlenswert ist jeweils eine Partition für Windows (min. 50 GB)’, sowie ‚Nur wenn Sie Ihre Festplatte unter Windows 10 klug aufteilen, haben Sie Daten und Programme voll unter Kontrolle.’ Was gehört alles dazu? Mein PC ist vorinstalliert, folglich alles auf C:. Welche Daten würden Sie auf andere Partitionen auslagern? Und was sollte auf der Partition C: verbleiben?“

Antwort: Persönlich würde ich alle wichtigen Daten (Dokumente, Fotos) auf einer anderen Partition als Windows speichern. Denn hier sind diese Daten sicherer als auf der Systempartition. Programme auf einer anderen Partition/Festplatte zu installieren, bringt dagegen bei einem Festplattendefekt beziehungsweise einer Windows-Neuinstallation keine Vorteile.

Denn bei Windows gehören Betriebssystem und alle Programme zusammen, weil sie sich die Registry (Registrierungsdatenbank) teilen. Wenn man also nach dem Verschieben von Programmen etwa Windows neu installiert, ist die alte Registry weg, und die Mehrzahl der Programme läuft dann nicht mehr.