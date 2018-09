Taskleiste am Bildschirmrand platzieren

Frage an die Redaktion: „Neulich habe ich auf einem Computer gesehen, dass sich die Taskleiste am rechten Rand befindet. Wie kann ich das auch einrichten?“

Antwort: Das Platzieren der Taskleiste links, rechts oder auch oben ist bereits seit Windows 7 möglich. In Windows 10 verschieben Sie sie so: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste und auf "Taskleisteneinstellungen". Im neuen Menü finden Sie weiter unten den Eintrag "Position der Taskleiste auf dem Bildschirm".

Klicken Sie hier auf "Unten" und wählen dann wahlweise "links", "rechts" oder "oben". Ziemlich ungewohnt: Wählen Sie etwa "rechts", befindet sich der Windows-Startknopf oben rechts.