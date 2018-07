Über 1.000 Radiosender: So machen Sie Ihren Windows 10-PC zum Weltempfänger

Ich arbeite gerne bei Musik. Zum Glück brauche ich dafür kein extra Radio. Denn mein Computer bringt alle nötigen Funktionen mit – und kann sogar weit mehr als ein herkömmlicher Rundfunkapparat. Wie auch bei Ihnen der Empfang mit Ihrem Windows 10-PC funktioniert und was Sie dazu benötigen, erkläre ich Ihnen in diesem Beitrag.

Viele Jahre war das gute alte UKW-Radio die erste Wahl für Musikliebhaber. Die meisten Sender spielen aber nur die Charts hoch und runter, und es fehlt oft die Vielfalt. Wenn Sie hingegen Ihren Computer als Radio einsetzen, empfangen Sie zigtausende Sender aus der ganzen Welt. Alles was Sie dazu brauchen, ist ein Internetanschluss sowie ein Empfangsgerät, und das haben Sie mit Ihrem Windows 10-PC schon vor sich stehen. Lautsprecher brauchen Sie auch, aber die gehören ja inzwischen zum Standard.

So empfangen Sie Ihre Lieblingssender

Für den Empfang von Internetradio gibt es zwei Möglichkeiten: Per Browser: Nahezu jeder Radio- und jeder Internetradiosender betreibt eine eigene Internetseite, die Sie direkt über Ihren Browser aufrufen können. Dort gibt es in der Regel eine Schaltfläche, die Live-Stream, Webradio oder ähnlich heißt. Ein Klick darauf startet die Wiedergabe des aktuellen Programms. Per App: Mit dem kostenlosen Programm (bzw. der App) TuneIn Radio empfangen Sie Internet-Radiosender aller Art viel komfortabler. Vorteile im Vergleich zum Browser: