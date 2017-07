Über das Startmenü durchsuchen Sie Ihren PC blitzschnell

Die Windows 7-Suche ist in jeder Anwendung und zu jeder Zeit nur einen einzelnen Mausklick entfernt.

Klicken Sie auf "Start" und tippen Sie den gesuchten Dateinamen, Programmnamen oder auch ein Schlagwort in das Suchfeld am unteren Rand des Startmenüs ein. Anstelle der Programmliste zeigt das Startmenü schon während der Eingabe die Dateien und Ordner an, die den Suchbegriff enthalten.

Ein Mausklick auf einen Eintrag im Suchergebnis genügt zum Öffnen der Datei. Mit einem Klick auf die Rubrikenüberschrift öffnen Sie die Bibliothek bzw. den Bereich, in dem die angezeigten Dateien gefunden wurden.