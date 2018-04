Über Startmenü und Desktop schnell zu Ihren Lieblingsseiten

In Windows 10 können Sie Ihre Lieblings-Internetseiten direkt ins Startmenü packen und sie so blitzschnell aufrufen. Wie das funktioniert, hängt vom eingesetzten Browser ab.

Google Chrome: Öffnen Sie die gewünschte Internetseite im Chrome-Browser. Öffnen Sie die Einstellungen per Klick auf das kleine Ausrufezeichen oben rechts. Nach einem Klick auf "Weitere Tools" klicken Sie dann auf "Zu Desktop hinzufügen" und Hinzufügen. Auf dem Desktop sehen Sie dann die Verknüpfung – was ebenfalls praktisch ist. Um Sie ans Startmenü anzudocken, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen dann "An „Start“ anheften".

Firefox: Firefox bietet keine Möglichkeit zum Erstellen einer Desktop-Verknüpfung. Deshalb müssen Sie zu einem Trick greifen. Öffnen Sie die gewünschte Internetseite und verkleinern Sie das Fenster per Klick auf "Verkleinern" (Zweites Symbol ganz oben rechts). Ziehen Sie dann das kleine Icon rechts von der Adresszeile mit gedrückter Maustaste auf die Arbeitsoberfläche "Desktop" und lassen Sie die Taste wieder los. Nun haben Sie eine Art Verknüpfung auf dem Desktop. Starten Sie dann den Ausführen-Dialog mit der Tastaturkombination Windows-Taste + R. Hier tippen Sie den Befehl "shell:programs" ein. Dadurch öffnet sich der Windows- Explorer samt Startmenü-Verzeichnis. Ziehen Sie dann mit gedrückter Maustaste die von Firefox erstellte Verknüpfung vom Desktop in das Startmenü-Verzeichnis.

Microsoft Edge: Am einfachsten klappt’s mit Edge. In Edge navigieren Sie zu der Seite, die Sie ins Startmenü verfrachten wollen. Klicken Sie dann oben rechts auf die drei Punkte, klicken Sie auf "Diese Seite an „Start“ anheften" und bestätigen Sie mit "Ja" – fertig.