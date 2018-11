Verzehnfachen Sie Ihre Zwischenablage mit wenigen Klicks

Arbeiten Sie intensiv mit Windows, entsteht sehr schnell der Wunsch, mehrere Kopien gleichzeitig in der Zwischenablage zu speichern. Das können kopierte Texte oder Bilder sein, die Sie später in einem anderen Dokument einmal oder mehrfach einfügen wollen. Doch leider kann Windows nur eine Zwischenablage verwalten, und den Inhalt ist nicht einmal sichtbar.

Befindet sich bereits Inhalt in der Zwischenablage, so wird dieser überschrieben, sobald Sie neue Inhalte in die Zwischenablage übernehmen. Traurig, aber wahr: Die Zwischenablage von Windows hat sich seit der Version 3.1 aus dem Jahre 1990 kaum verändert. Das Tool Ditto verrät Ihnen den Inhalt der Zwischenablage und ermöglicht Ihnen, bis zu zehn Zwischenablagen zu verwalten. Ditto legt alle per Copy & Paste (Kopieren und Einfügen) kopierten Daten übersichtlich in einer Liste ab. Auf diese Liste können Sie jederzeit zugreifen und den Inhalt Ihrer Wahl dann aus der Zwischenablage in ein Dokument oder anderes Programm übernehmen. Damit Sie davon profitieren können, laden Sie die Datei DittoSetup.zip aus dem Internet herunter.

Klicken Sie die heruntergeladene Datei an, entpacken Sie diese und starten Sie die Installation mit einem Klick auf "DittoSetup.exe". Folgen Sie den Installationsanweisungen. Ditto ist nach der Installation sofort aktiv.

Kopieren Sie mit Strg + C eine Datei oder einen markierten Bereich, wird dieser in die Ditto-Zwischenablage übernommen. Sie können bis zu zehn Zwischenablagen in Ditto verwalten. Zum Öffnen der Zwischenablage drücken Sie die Tastenkombination Strg + Ö. Sie können auch auf das Ditto-Symbol im Info-Bereich der Taskleiste unten rechts klicken.

Klicken Sie die gewünschte Zwischenablage in Ditto mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü "Als einfachen Text einfügen". Bilder in der Zwischenablage können Sie mit Windows-Taste + Strg + Y aufrufen und einfügen. Damit übernehmen Sie den Inhalt der Zwischenablage in das aktuell geöffnete Dokument oder eine andere Anwendung.