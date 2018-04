Von wegen gratis

Google macht seit jeher Geld durch Werbung, nicht durch Geräte- oder andere Verkäufe. Alle wichtigen Dienste waren schon immer kostenlos.

So dringt Google zunehmend in alle Lebensbereiche seiner Nutzer vor. Der Preis ist die totale Überwachung und der Verlust der Privatsphäre. Die Google-Suchmaschine ist nur ein Puzzleteil. Ihre Funktionsweise allein stellte eine Blaupause für alle anderen folgenden Services dar: Sie funktioniert hervorragend, sammelt aber kontinuierlich Daten.

Google weiß, wie krank Sie sind

Erst einmal halbwegs anonym. Mit weiteren Angeboten wie Google Mail, Google Kalender, Text & Tabellen und vor allem den Smartphone-Betriebssystem Android will Google Sie aber ermuntern, sich persönlich vorzustellen. Denn für viele Dienste ist ein Google-Konto Pflicht. Und wenn Sie das eröffnen, willigen Sie ein, dass Google ab sofort Daten der eigenen Person zuordnen darf. Anders ausgedrückt: Am Eingang zur Google-Welt sollen Sie am besten Ihre gläserne Visitenkarte abgeben. Mit der Anonymität ist es dann vorbei.