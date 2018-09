Warum beginnt Windows plötzlich damit, alles laut vorzulesen?

Erfahren Sie hier, wie Sie die Funktion "Sprachausgabe" in Windows ausschalten.

Während Sie in Word einen Brief schreiben, beginnt plötzlich eine Stimme aus dem PC damit, alles zu kommentieren. Sie sagt dann plötzlich „Zeilenende“ oder „Leerzeichen“, und wenn Sie langsam tippen, wird jeder einzelne Buchstabe vorgelesen.

Die Funktion, die Sie versehentlich aktiviert haben, nennt sich in Windows SPRACHAUSGABE. Sie ist Bestandteil aller aktuellen Windows-Versionen und kann Menschen mit einer starken Sehschwäche helfen, sich bei der PC-Arbeit zurechtzufinden. Dazu wird der Text, an dem sich der Cursor gerade befindet, von einer künstlichen Stimme laut vorgelesen. Diese spricht auch die Befehle, die Sie gerade eingeben.

Wenn Sie beispielsweise beim Tippen Ihres Briefs am Ende eines Absatzes die Eingabe-Taste drücken, bekommen Sie folgerichtig das Wort „Eingabetaste“ zu hören. Für alle PC-Anwender, die normal sehen, ist das Kommentieren des eigenen Tuns völlig überflüssig und sehr störend. Doch warum beginnt die Windows-Stimme auf Ihrem PC plötzlich scheinbar aus dem Nichts aktiv zu werden? Ganz einfach: Weil Sie die Sprachausgabe mit einer Tastenkombination aktiviert haben, allerdings ohne es zu bemerken.

Ärgerlich ist, dass eine Meldung, die Sie auf die Sprachausgabe hinweist, je nach Windows-Einstellung nicht erscheint. Zum Aktivieren reicht es, bei Windows 10 und 8.1 die Tastenkombination Windows-Taste + Enter zu drücken. So etwas kann beispielsweise versehentlich beim Schreiben in Word passieren: Angenommen, Sie geben einen Text ein und möchten am Ende einer Zeile einen sogenannten „Zeilenumbruch“ erzwingen (statt durch Drücken der EingabeTaste einen Absatz einzufügen). Dann müssen Sie erst die Umschalt-Taste und anschließend zusätzlich die Eingabe-Taste drücken.

Weil die Umschalt-Taste und die Windows-Taste rechts unten auf der Tastatur schräg gegenüber liegen, drücken Sie – wenn Sie auch nur etwas verrutschen – unter Umständen statt der Tastenkombination Umschalttaste +Enter die Tastenkombination Windows + Enter. Und damit beginnt die Sprachausgabe: Sie haben die Stimme unwissentlich eingeschaltet.

Dass die Sprachausgabe aktiv ist, erkennen Sie an dem nebenstehenden Symbol, das neben den Programmsymbolen in der Taskleiste erscheint.

Um die Sprachausgabe zu beenden, klicken Sie das Symbol einmal mit der linken Maustaste an. Es öffnet sich das Dialogfeld EINSTELLUNGEN DER SPRACHAUSGABE. Wenn Sie das Dialogfeld daraufhin mit einem Klick auf die SCHLIEßEN-Schaltfläche X oben rechts schließen, wird die Sprachausgabe wieder abgeschaltet.

Sollten Sie künftig erneut zufällig die Sprachausgabe aktivieren, wissen Sie nun gleich, wie Sie die Stimme sofort wieder zum Schweigen bringen.