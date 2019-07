Warum erkennt Windows den angeschlossenen Fernseher nicht?

Erfahren Sie hier, wie Sie zwei Windows-10-PCs über HDMI-Kabel an einen Fernseher richtig anschließen

HDMI ist keine Einbahnstraße, sondern überträgt Daten in beide Richtungen. Das bedeutet, der Fernseher übermittelt beim Verbinden seine wichtigsten Eckdaten (zum Beispiel Bildauflösung und -frequenz) an den PC. Diese Daten nutzt Windows, um das Bild für die externe Ausgabe korrekt einzustellen. Und über diesen Datenaustausch „sieht“ Windows, dass am HDMI-Anschluss ein zweiter Monitor verfügbar ist.

Beim Verwenden eines Monitor-Umschalters können Probleme mit dem Bild entstehen. Durch die Unterbrechung der Verbindung/das Umschalten auf den anderen PC gehen Windows sämtliche Informationen Ihres angeschlossenen Fernsehers verloren, sodass alle Einstellungen zum Zweimonitor-Betrieb zurückgesetzt werden. Ein solcher Monitor-Umschalter ist wohl eher für Mediengeräte wie Bluray-Player oder Satelliten-Empfänger geeignet.

Wenn Sie Ihre beiden PCs stattdessen jeweils mit einem eigenen HDMI-Kabel direkt an den Fernseher anschließen, sollte alles wie gewohnt funktionieren. In der Regel besitzen moderne TV-Geräte zu diesem Zweck ausreichend viele HDMI-Eingänge. Sie schalten dann einfach mit der TV-Fernbedienung auf einen anderen HDMI-Kanal, um sich das Bild des gewünschten PCs anzeigen zu lassen.

Wenn Sie weitere Windows-10-Tipps erhalten möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!