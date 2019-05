Warum kann ich die Lautstärke am Laptop nicht abschalten?

Frage an die Redaktion: „Eigentlich wird an meinem Laptop die Lautstärke mit der Taste ( stumm geschaltet. Das funktioniert aber seit ein paar Wochen nicht mehr. Und ich habe zwischenzeitlich festgestellt, dass ich auch nicht mehr in den Abgesicherten Modus komme, weil das Bootmenü trotz drücken der Taste ( nach dem Start des PCs nicht mehr erscheint. Was mache ich falsch und was kann ich dagegen tun?“

Antwort: Wenn das Tippen der Taste ( bereits vor dem Start des Betriebssystems keine Reaktion auslöst, ist ein Problem mit Windows 7 auszuschließen. In diesem Fall besteht der Verdacht eines Hardware-Defekts, wahrscheinlich ist die Tastatur Ihres Laptops beschädigt.

Sie sollten den Verdacht jedoch einige Male überprüfen: Tippen Sie sowohl nach dem Neustart als auch nach dem Ausund Einschalten des Laptops die Taste F8 und versuchen Sie, doch noch eine Reaktion zu erhalten. Dadurch schließen Sie aus, dass Sie lediglich den richtigen Zeitpunkt zum Drücken der Taste verpasst haben. Falls das Bootmenü dauerhaft nicht erscheint, ist die Tastatur in der Tat defekt und Sie sollten eine Reparatur durchführen lassen. Mein Tipp: Falls die Reparatur zu teuer wird, schließen Sie ersatzweise eine einfache kabelgebundene Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Laptops an. Damit arbeiten Sie wie gewohnt weiter, auch wenn die eingebaute Tastatur nicht mehr funktioniert.