Warum kann ich Secunia PSI nicht bei mir installieren?

Frage an die Redaktion: „Ich würde die Programme in meinem Windows 7 gerne automatisch aktualisieren lassen und möchte dazu wie von Ihnen empfohlen das Hilfsprogramm Secunia PSI installieren. Doch bei jedem Versuch erscheint eine Fehlermeldung, dass die Datei C:\Programme (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe blockiert sei und nicht überschrieben werden kann. Was kann ich tun, damit die Installation klappt?“

Antwort: Ich vermute, dass Sie Secunia PSI in der Vergangenheit schon einmal installiert haben und das Programm deshalb schon im Hintergrund aktiv ist. In dem Fall kann die Installation wegen des aktiven und gesperrten Programms nicht funktionieren.

Sollte das nicht der Fall sein, versuchen Sie einmal den Ordner C:\Programme (x86)\Secunia\PSI zu löschen, bevor Sie das Programm erneut installieren.