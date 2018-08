Warum starten meine Scheiben nicht mehr automatisch?

Frage an die Redaktion: „Wenn ich eine DVD oder CD einlege, erscheint kein Fenster mehr, das mir vorschlägt, was mit der eingelegten Scheibe gemacht werden soll. Was kann ich machen?“

Antwort: Wahrscheinlich stimmt etwas mit den Systemeinstellungen nicht. Tippen Sie ins Windows-Suchfeld unten links den Begriff "Wiedergabe" ein und klicken Sie in der Trefferliste auf "Einstellungen für automatische Wiedergabe". Ist hier "Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden" aktiviert?

Zudem können Sie hier einstellen, was beim Andocken beziehungsweise Einlegen von bestimmten Datenträgern passieren soll.