Was darf ich im Download-Ordner löschen

Frage an die Redaktion: „Im Umgang mit dem Download-Ordner habe ich eine große Unsicherheit – so traue ich mich nicht, Daten zu löschen. Was ist zu beachten, und wo lauern Gefahren?“

Antwort: Im Download-Ordner Ihres Computers landen alle Installationsprogramme (und andere Dateien), die Sie mit dem Browser aus dem Internet heruntergeladen haben. Wenn Sie die dazugehörigen Programme installiert haben, sind die heruntergeladenen Dateien überflüssig. Insofern können Sie die Inhalte des Download-Ordners ohne Gefahr für Ihren PC löschen. Schlimmstenfalls laden Sie später eine benötigte Datei einfach noch einmal herunterladen. Ausnahmen sind eventuelle PDFDokumente, Bilder oder Ähnliches, die Sie wegen der enthaltenen Informationen heruntergeladen haben und aufbewahren möchten. Die sollten Sie natürlich nicht einfach so löschen.