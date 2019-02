Was hilft sofort, wenn der PC nicht mehr starten will?

Frage an die Redaktion: „Bei der Umrüstung meines MSI-Laptops von Windows Vista auf Windows 7 ist mir offenbar ein Missgeschick passiert: Ich habe versucht, mithilfe der Notfall-CD einer bekannten Computerzeitschrift die Windows-7-Neuinstallation zu starten. Jetzt bekomme nach dem Einschalten des PCs nur noch die Meldung Missing Operating System angezeigt. Was ist hier passiert und was kann ich jetzt tun? “

Antwort: Leider ist mir nicht bekannt, was die von Ihnen genutzte „Notfall-CD“ macht, um Ihren Laptop für die Neuinstallation von Windows 7 vorzubereiten. Sie hätten die CD jedenfalls nicht benötigt, weil die Windows-7-DVD alles Nötige für die Installation mitbringt. Es sieht jedoch leider so aus, als ob Sie damit versehentlich die Festplatte gelöscht haben. Die Meldung "Missing Operating System" bedeutet jedenfalls, dass beim Bootvorgang kein funktionierendes Betriebssystem gefunden wurde.

Die Lösung besteht darin, dass Sie den PC von der Windows 7-DVD booten und dann nach der Sprachauswahl die "Benutzerdefinierte Installation" an. Wählen Sie anschließend im Festplattentool die leere Festplatte als Installationsziel aus und folgen Sie den weiteren Schritten. Mein Tipp: Schauen Sie doch einmal nach, was Ihnen das Festplattentool anzeigt. Falls es eine Partition/ein Laufwerk gibt, von der ein größerer Anteil Speicherplatz belegt ist, hat die Notfall-CD Ihre Festplatte nicht gelöscht. In dem Fall führen Sie die Installation ohne Formatierung durch. Das lässt Ihnen die Chance, Ihre zurzeit verlorenen Daten später aus dem Ordner "Windows.old" zu retten.

Noch ein Tipp: Falls Ihr PC nicht von der DVD booten will, tippen Sie doch einmal nach dem Einschalten/vor dem Booten die Taste F12. Dadurch wird in der Regel eine Liste mit den bootfähigen Laufwerken eingeblendet und Sie können das CD-/DVD-Laufwerk auswählen.