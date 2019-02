Was kann ich gegen die ständigen Abstürze des Internet Explorers tun?

Frage an die Redaktion: „Seit einiger Zeit stürzt der Internet Explorer beim Spielen von Online-Games immer ab. Was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert?“

Antwort: In der Regel werden Abstürze des Internet Explorers von Drittanbieter-Erweiterungen verursacht, die sich gegenseitig in die Quere kommen oder den Internet Explorer durcheinander bringen. Mit dem Tool Avast Browser Cleanup können Sie sich anzeigen lassen, welche Erweiterungen bei Ihnen installiert sind und sie einzeln testweise deaktivieren. So können Sie herausfinden, ob eine davon für die Abstürze verantwortlich ist. Ansonsten sollten Sie eine Aktualisierung von Adobe Flash (die neueste Version finden Sie immer unter get.adobe.com/flash) bzw. Java (unter www.java.com/de/download/) durchführen.

Sofern das Online-Spiel auf Basis von Flash oder Java läuft, eliminieren Sie damit eventuelle Unverträglichkeiten.

Sollte das alles nichts helfen, setzen Sie den Internet Explorer auf seine Standardeinstellungen zurück:

Beenden Sie zunächst alle Anwendungen, schließen Sie alle Explorer-Fenster und starten Sie den Internet Explorer. Klicken Sie darin rechts oben auf die Zahnrad-Schaltfläche und danach im Menü auf "Internetoptionen". Wechseln Sie im nächsten Fenster zur Registerkarte "Erweitert" und klicken Sie dort auf "Zurücksetzen". Aktivieren Sie anschließen die Option "Persönliche Einstellungen löschen" und klicken Sie noch einmal auf "Zurücksetzen". Danach sollte der Internet Explorer wieder normal funktionieren.

Mein Tipp: Nutzen Sie die Gelegenheit, um über den Umstieg auf einen anderen Internet-Browser wie Mozilla Firefox oder Google Chrome nachzudenken. Der Internet Explorer wird von Microsoft schon seit der Einführung von Windows 10 – also seit knapp 3 Jahren – nicht mehr weiterentwickelt und hat gegenüber anderen Browsern erhebliche Defizite, was Stabilität, Komfort und Geschwindigkeit angeht. Mit den aktuellen Versionen von Chrome oder Firefox sind Sie schneller im Internet unterwegs und brauchen sich nicht mehr so oft mit Abstürzen herumzuschlagen.