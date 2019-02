Was sollen die Duplikate auf der Festplatte?

Frage an die Redaktion: „Ich warte mein System regelmäßig mit CCleaner. Jetzt habe ich erstmals eine Suche nach doppelten Dateien durchführen lassen und das Programm meldet unzählige Duplikate, einige davon sind bis zu 86 Mal auf der Festplatte gespeichert. Wie kann so etwas sein? Es ist doch eigentlich gar nicht möglich, mehrere Dateien mit demselben Dateinamen abzuspeichern. Kann ich diese Duplikate bedenkenlos löschen?“

Antwort: Es ist durchaus möglich, Dateien mit demselben Namen mehrfach auf der Festplatte zu speichern – allerdings in unterschiedlichen Ordnern. Und bei vielen Dateitypen ist das von Windows durchaus so beabsichtigt. So verbirgt sich in jedem Ordner eine Datei desktop.ini, in der die Ansichtseinstellungen des jeweiligen Ordners gespeichert sind. Eine Datei mit diesem Namen sollte also zigfach auf Ihrer Festplatte zu finden sein.

Insofern: Falls Sie kein akutes Speicherplatzproblem haben oder zum Beispiel bei mehrfach abgelegten Dokumenten den Überblick verlieren, sollten Sie die angezeigten Dateiduplikate einfach ignorieren.