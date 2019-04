Welche Windows-Version (32- oder 64-Bit) kann ich auf meinem PC installieren?

Frage an die Redaktion: „Ich möchte auf Windows 10 upgraden. Momentan habe ich Windows 7 in einer 32-Bit-Version im Einsatz. Ich habe gehört, dass die 64-Bit-Version von Windows 10 leistungsfähiger sein soll. Kann ich von Windows 7 oder Windows 8.1 in einer 32-Bit-Version auf Windows 10 64-Bit-upgraden?“

Antwort: Generell gilt, dass in der 64-Bit-Version von Windows 10 die Hardware wesentlich besser ausgenutzt wird.

Bei einem Upgrade müssen Sie aber auf Basis der vorhandenen Windows-Version upgraden, also von 32-Bit (Windows 8.1/7) auf eine 32-Bit-Version von Windows 10. Das heißt, in Ihrem Fall ist also ein Upgrade auf die 64-Bit- Version leider nicht möglich. Sie müssen Windows 10 neu installieren.

Drücken Sie die Tastenkombination Windows-Taste + R. Geben Sie "cmd.exe" in die Öffnen-Zeile ein und drücken Sie Enter. In der Eingabeaufforderung geben Sie folgenden Befehl ein und drücken Enter: "wmic cpu get architecture". Achten Sie auf die Rückmeldung. Nur bei einer „6“ oder „9“ können Sie eine 64-Bit-Version von Windows installieren.

Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie diese Abfrage durch, bevor Sie sich Windows 10 kaufen.