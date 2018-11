Wie ändere ich in Windows 10 die Einträge der Programme im Startmenü?

Frage an die Redaktion: „Ich starte die Programme normalerweise über das Startmenü von Windows 10. Um wichtige Tools, z. B. Notepad, schneller zu starten, suche ich nach einer Möglichkeit, das Startmenü anzupassen. Doch weder mit Rechtsklick noch in den Einstellungen finde ich eine Option, um Tools oder Anwendungen in das Startmenü einzubauen. Haben Sie eine Lösung für mich?“

Antwort: Das Startmenü in Windows 10 lässt sich nur bedingt bearbeiten. Mit einem Trick fügen Sie in das S tartmenü eigene Programme ein.

Drücken Sie die Tastenkombination Windows-Taste + R und geben Sie "shell:programs" in die Öffnen-Zeile ein. Der Windows-Explorer wird geöffnet mit dem Ordner "Programme", in dem Ihr persönliches Startmenü abgebildet ist. Möchten Sie ein Programm dem Startmenü hinzufügen, so ziehen Sie die ausführbare Datei des Programms, z. B. Notepad, einfach in den Programme-Ordner. Alternativ zu Punkt 3 können Sie auch eine Verknüpfung zum gewünschten Programm anlegen. Klicken Sie dazu mit rechts in das rechte Fenster des Windows-Explorers. Wählen Sie den Befehl "Neu" und "Verknüpfung". Klicken Sie auf "Durchsuchen", wechseln Sie in den Ordner mit dem gewünschten Programm und klicken Sie auf die ausführbare Datei des Programms. Die neuen Einträge finden Sie im Startmenü unter "Zuletzt hinzugefügt" und unter dem Anfangsbuchstaben des Programms.

Wollen Sie wichtige und häufig genutzte Programme weiter oben im Startmenü anzeigen, habe ich folgenden Trick für Sie: