Wie finde ich bei vielen geöffneten Fenstern ein Programm schnell ohne mühsames Durchklicken?

Frage an die Redaktion: „Ich habe auf meinem Windows-PC meist mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet. Manchmal ist die Taskleiste dabei so voll, dass die offenen Anwendungen automatisch gruppiert werden und ich erst alle Fenster durchklicken muss, bis ich die gewünschte Anwendung gefunden habe. Gibt es in Windows noch andere Möglichkeiten, um in geöffneten Anwendungen ein Fenster schneller auszuwählen?“

Antwort: Eine schnelle Vorschau aller geöffneten Fenster erhalten Sie mit Flip-3D. Dazu müssen Sie nicht einmal auf die Taskleiste klicken, denn Flip-3D zeigt alle geöffneten Fenster aneinandergereiht an. Dadurch können Sie das gewünschte Fenster bequem auswählen. Um Flip-3D zu starten, drücken Sie die Tastenkombination Windows-Taste und Pfeil-Taste. Mit den Pfeiltasten nach rechts bzw. nach links durchlaufen Sie die geöffneten Fenster. Drücken Sie gleichzeitig die Windows- Logo-Taste, können Sie auch mit dem Mausrad die geöffneten Fenster durchlaufen. Klicken Sie auf ein Fenster, um dieses im Vordergrund anzuzeigen. Zum Schließen von Flip-3D lassen Sie die Tastenkombination einfach wieder los.

Wollen Sie Flip-3D dauerhaft geöffnet lassen, drücken Sie gleichzeitig noch sie Strg-Taste und mit Esc schließen Sie diese Ansicht wieder.