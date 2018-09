Wie kann ich die Signatur in der Mail-App ändern?

Frage an die Redaktion: „Ich nutze neuerdings die in Windows 10 eingebaute Mail-App zum Verwalten meiner E-Mails. Gefällt mir sehr gut. Was mich aber stört, ist die Tatsache, dass unter meinen E-Mails immer ‚Gesendet von Mail für Windows 10‘ steht. Kann ich diese Art von Werbung unterbinden?“

Antwort: Das ist kein Problem. In der Mail-App von Windows 10 können Sie eine sogenannte „Signatur“ anlegen, die Ihren eigenen Vorstellungen entspricht.